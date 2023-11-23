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Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту

Аэропорт в Нью-Йорке приостановил вылет рейсов после взрыва на границе с Канадой
23 ноября 2023, 00:38
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк временно прекратил прием и отправку рейсов после взрыва на границе с Канадой, передает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США.
Отмечается, что запрет начал действовать в 15:07 по местному времени (23:07 по мск) и будет сохраняться в течение двух суток.

Эти ограничения касаются въезда и выезда международных рейсов.


По данным СМИ, в результате взрыва автомобиля, пересекавшего границу из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли двое находившихся в салоне человек, а также получил ранения пограничник. Занимается расследованием инцидента ФБР.

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Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии
CBS News: в США рассматривают взрыв на границе с Канадой как результат аварии
23 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/gorodenkoff

По информации телеканала CBS News, администрация США склоняется к рассмотрению взрыва на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя полная картина происшествия пока не установлена.
Один из высокопоставленных представителей администрации описал инцидент как «ужасную аварию». Важно отметить, что подробности произошедшего еще предстоит выяснить.

Очевидцы предполагаемого взрыва сообщают, что автомобиль, который его устроил, двигался на большой скорости со стороны США и столкнулся с ограждением, предположительно, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем.

Несмотря на предварительные данные о двух погибших в результате инцидента на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, местные СМИ, ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, не рассматривают это как теракт.

Газета Washington Post, ссылаясь на два своих источника, заявляет, что на данный момент власти не обнаружили признаков терроризма, однако их точка зрения может измениться по мере развития расследования.

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#сша
#автомобиль
#теракт
#данные
#сми
#контроль
#инцидент
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СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
Reuters: взрыв на мосту на границе США мог произойти по неосторожности водителя
23 ноября 2023, 00:54

Фото: iStock/Liderina

По предварительным оценкам, взрыв в среду на «Радужном мосту», который соединяет США и Канаду, мог быть произойти из-за неосторожности водителя, передает Reuters.
Это сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошел при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад. Двое людей, находившихся в салоне, погибли, а также был ранен пограничник. Расследованием инцидента занимается ФБР.

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FN: При взрыве на мосту между США и Канадой погибли два человека
#сша
#инцидент
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ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
Хокул: ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
23 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/Njari

Глава администрации штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что силовые структуры, включая полицию и Федеральное бюро расследований (ФБР) США, принимают под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на границе с Канадой.
«На мое указание, полиция Нью-Йорка совместно с целевой группой ФБР активно контролируют все точки въезда в Нью-Йорк», — написала Хокул в своем аккаунте в Twitter.
Она также отметила, что сама направляется в город Баффало в северо-восточной части штата, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов и службы экстренной помощи.

«Я сообщу жителям Нью-Йорка, когда появятся дополнительные сведения», — добавила глава штата.
Она подчеркнула, что власти внимательно следят за ситуацией, и их представители уже на месте готовы оказать необходимую помощь.

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FN: При взрыве на мосту между США и Канадой погибли два человека

Мощный взрыв прогремел на границе между США и Канадой
#полиция
#сша
#помощь
#взрыв
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#город
#twitter
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СМИ: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка
ABC News: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка
22 ноября 2023, 23:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Инспекторы обнаружили на месте взрыва автомобиля, произошедшего на границе между США и Канадой, портфель, который в настоящее время рассматривается как возможное взрывное устройство, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«Исследователи обнаружили своего рода сумку или портфель на месте инцидента», - говорится в сообщении.
Сейчас взрывотехники изучают предмет с целью выявления его характеристик и потенциальной угрозы.

Тем временем, в соответствии с сообщением телеканала NBC News также со ссылкой на источники, следователи еще не выявили следов взрывчатых веществ в автомобиле, который взорвался на границе двух стран.

Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв, произошедший на мосту через Ниагарский водопад, который является пунктом пропуска на границе США и Канады. Мост остается закрытым до получения дальнейших указаний.

Согласно данным источников американских СМИ, случившееся рассматривается как предполагаемая попытка теракта. В результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничный служащий получил ранения.

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FN: При взрыве на мосту между США и Канадой погибли два человека
22 ноября 2023, 22:12

В результате взрыва на мосту между США и Канадой погибли два человека, ещё один получил ранения, об этом сообщает Fox News.
Напомним, ранее стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад, на границе США и Канады, прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Тогда в СМИ отметили, что взрывная волна имела такую силу, что ​находившиеся рядом автомобили раскидало в стороны. 

По информации Fox News, взорвавшаяся машина ехала в сторону пограничного поста из США в Канаду. Двое находившихся в ней человек погибли, пограничник получил ранения.

К расследованию происшествия приступило ФБР. По их первоначальной версии, взрыв был попыткой террористического акта.

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#погибшие
#граница
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Мощный взрыв прогремел на границе между США и Канадой
22 ноября 2023, 21:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

На мосту через Ниагарский водопад, на границе США и Канады, прогремел мощный взрыв, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Американские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в результате детонации автомобиля. 

Судя по кадрам с места происшествия, взрыв был настолько сильным, что стоящие рядом авто раскидал по сторонам, а густой столб дыма виден издалека даже невооруженным взглядом.

В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы, с места происшествия эвакуируют людей, при этом, точной информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что к расследованию произошедшего подключилось ФБР.

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#сша
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#мост
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Самолёт застрял на посадочной полосе при приземлении в Уфе
22 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» застрял на посадочной полосе, когда приземлялся в аэропорту Уфы, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Airbus A320 рейса SU 1258, выполнявший полёт из Москвы в Уфу, начало заносить во время приземления на посадочную полосу, а затем воздушное судно и вовсе застряло на месте.

Командир экипажа сообщил пассажирам, что дальше самолёт двигаться не может. Всем находящимся в Airbus пришлось ждать, когда к самолёту подъедет спецтехника и эвакуирует из салона людей. 

Предположительно, причиной такой нестандартной посадки стал гололёд. 

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.

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#авиакомпания
#пассажиры
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Подростка из Петербурга приговорили к 6 годам колонии за поджоги военкоматов
22 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/BrianAJackson

17-летнего подростка из Санкт-Петербурга Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за поджоги военкоматов, об этом сообщает «Фонтанка».
Балазейкина задержали в феврале 2023 года. Он дважды попытался поджечь здания военных комиссариатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, однако, ни одно из них не загорелось. Его действия квалифицировали как попытку теракта. 

22 ноября 1-й Западный окружной военный суд Петербурга приговорил 17-летнего Балазейкина к шести годам лишения свободы. Подросток признал свою вину в попытках поджога, однако, заявил, что с прописанными целями не согласен.

Суд учёл возраст фигуранта, его состояние здоровья, а также явку с повинной. Девять месяцев, которые Балазейкин провёл в СИЗО, зачтут в его срок.

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СК будет расследовать атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24»
22 ноября 2023, 20:38

Фото: iStock/NatureNow

Следственный комитет РФ расследует украинскую атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24» Борис Максудов, об этом сообщили в Telegram-канале СК.
«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия 24», - прокомментировали ситуацию представители СК.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар с беспилотника с помощью осколочного боеприпаса по группе российских журналистов, которые приехали в Запорожскую область, чтобы рассказать об обстрелах.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что пострадавшего Максудова госпитализировали с места происшествия, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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