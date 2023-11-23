Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту

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Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк временно прекратил прием и отправку рейсов после взрыва на границе с Канадой, передает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США.
Отмечается, что запрет начал действовать в 15:07 по местному времени (23:07 по мск) и будет сохраняться в течение двух суток.
Эти ограничения касаются въезда и выезда международных рейсов.
По данным СМИ, в результате взрыва автомобиля, пересекавшего границу из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли двое находившихся в салоне человек, а также получил ранения пограничник. Занимается расследованием инцидента ФБР.
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Артем Кузьмин