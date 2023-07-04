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Аэропорт Внуково возобновил работу с 08:00 мск после введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов на фоне атаки БПЛА
Рейсы принимаются и отправляются в обычном режиме, согласно расписанию. Ранее самолеты, кружившие над Внуково, были перенаправлены в другие аэропорты. Данная мера была предпринята в целях безопасности и связана с утренними атаками украинских дронов на Московский регион.
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