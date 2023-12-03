AFP: Погибшим при нападении в Париже оказался турист из Германии

Нападению на парижской набережной Гренель подверглись туристы, при этом погибший оказался гражданином Германии. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на слова министра внутренних дел Франции. Жеральд Дарманен сообщил, что в результате инцидента пострадало два человека





Злоумышленник ещё в 2016 году был осужден за планирование другого нападения и находился под надзором служб безопасности Франции. При задержании он сказал полиции, что «расстроен» ситуацией в секторе Газа.



