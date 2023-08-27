AFP: три морских пехотинца погибли при крушении вертолета у побережья Австралии

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Три американских морских пехотинца погибли при крушении вертолета у побережья Австралии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что всего на борту вертолета находились 23 человека. 3 из них погибли, еще 5 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Напомним, у австралийского побережья разбился военный вертолёт V-22 Osprey, на борту находились 20 морпехов США. ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
Комиссар полиции Северной территории Майкл Мерфи заявил, что 5 морпехов были госпитализированы в Дарвин. Также Мерфи отметил, что дополнительные силы привлечены к месту крушения.
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Напомним, у австралийского побережья разбился военный вертолёт V-22 Osprey, на борту находились 20 морпехов США. ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
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Екатерина Коршунова