AFP: Военные окружили резиденцию президента Нигера Базума

На настоящий момент: в московском ТЦ «Филион» затопило парковку, в Селятино и Одинцово машины буквально плавают по дорогам, а из фитнес-клуба «Практика» на Комсомольской сотрудникам скоро придется откачивать воду ведрами.При этом, синоптики обещают непрекращающийся ливень до самого вечера, вперемешку с градом и грозой.Пасмурная погода в столице и области сохранится до конца недели.Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублейСК: В Раменском задержали пожилого мигранта за надругательство над девятилетней девочкойВ Алексине медведь травмировал женщину и ребенка , которые слишком близко подошли к вольеру