AFP: Военные окружили резиденцию президента Нигера Базума

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В Нигере мятежники из числа президентской гвардии захватили президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, сообщает издание AFP.
По информации агентства, причиной мятежа могло стать намерения главы государства снять с должности командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
Глава государства и члены его семьи не пострадали.
Местные жители не сообщали о звуках стрельбы или о прибытии дополнительного отряда военных к резиденции. Обстановка остается спокойной, однако, резиденция президента по прежнему заблокирована мятежниками.
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Анастасия Крестьянова