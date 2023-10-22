Агент ВСУ пытался накормить отравленным тортом 77 российских летчиков

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В Армавире 77 пилотов едва не отравились тортом и алкоголем. Об этом пишет телеграм-канал Flightbomber.
Сообщается, что летчики праздновали 20-летнюю годовщину выпуска из летного училища, когда на праздник курьер доставил огромный торт и ящик алкоголя от неизвестного дарителя. Избежать трагедии удалось благодаря ответственности мужчин.
Одному из офицеров удалось достать видео с камер, на которых был замечен курьер. Оказалось, что мужчина — уроженец Мелитополя Запорожской области. В момент проверки он покупал билет на самолет. Спустя некоторое время его задержали.
Отмечается, что злоумышленник сразу же признался в том, что торт и алкоголь были отравлены сильным ядом.
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Одному из офицеров удалось достать видео с камер, на которых был замечен курьер. Оказалось, что мужчина — уроженец Мелитополя Запорожской области. В момент проверки он покупал билет на самолет. Спустя некоторое время его задержали.
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Екатерина Коршунова