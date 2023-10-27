Агенты ФБР окружили дом, в котором может находиться стрелок из Мэна

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Дом, который возможно связан с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, Робертом Кардом, был окружен агентами ФБР, сообщает телеканал Fox News.
Подразумевается, что дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.
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