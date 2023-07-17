Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00 утра понедельника. Об этом он рассказал в опубликованном в своем Telegramканале видеообращении.
«Только что переговорил с Первым заместителем Министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться», - сказал Аксенов.При этом от уточнил, что информация о работе паромного паромного сообщения также будут уточнены до 09.00. Глава республики добавил, данные о возобновлении автомобильного сообщения уже в ближайшее время озвучит Минтранс. На данный момент, по его словам, для передвижения стоит использовать сухопутный маршрут.
Напомним, сейчас движение на Крымском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия.
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