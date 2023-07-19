Аксенов: При пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал

Фото: сайт Кремля
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе полуострова никто не пострадал, ликвидация последствий возгорания будет осуществлена уже в ближайшее время.
Аксёнов напомнил, что сегодня, 19 июля, на войсковом полигоне в Кировском районе произошло возгорание. Его причины будут установлены следственными органами.
Он также отметил, что эвакуированным из опасной зоны жителям оказывается вся необходимая помощь. При этом Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие, а также принимать во внимание информацию только из официальных источников.
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«Пострадавших на сегодняшний день нет. Помощи посторонней республике Крым не требуется. Силами МВД, ФСБ и других ликвидация последствий будет произведена в ближайшее время», - рассказал глава Крыма в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
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Элина Позднякова