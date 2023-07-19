Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму

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Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида»», - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в ближайшее время будет представлена дополнительная схема движения для автомобилей.
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