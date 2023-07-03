Аксенов впервые прокомментировал попытку покушения СБУ

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал покушение на себя и отметил, что спецслужбы работают четко и эффективно.
Глава республики подчеркнул, что только выполнив цели СВО, можно устранить террористическую угрозу, которая исходит от киевского режима. Аксенов выразил слова благодарности сотрудникам силовых структур за предотвращение покушения на него и указал на эффективность и четкость работы ФСБ.
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