Аксенов впервые прокомментировал попытку покушения СБУ

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Он выразил уверенность в том, что заказчики преступления будут выявлены и наказаны, пишет телеграмм-канал Readovka.Глава республики подчеркнул, что только выполнив цели СВО, можно устранить террористическую угрозу, которая исходит от киевского режима. Аксенов выразил слова благодарности сотрудникам силовых структур за предотвращение покушения на него и указал на эффективность и четкость работы ФСБ.