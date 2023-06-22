Аксенов: Взрывотехники проводят экспертизу после взрыва Чонгарского моста

Фото: iStock/Ivan Murauyou
Эксперты обследуют подорванный между Крымом и Херсонской областью мост
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сейчас взрывотехники проводят экспертизу подорванного Чонгарского моста, сообщает «РИА Новости».
Мост, расположенный между Крымом и Херсонской областью, подорвали сегодня ночью. С помощью какого боеприпаса – сейчас выясняют эксперты, подчеркнул глава полуострова.
Аксенов напомнил, что при взрыве никто не пострадал, о восстановлении движения по дороге объявят в ближайшее время.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вчера по посёлку Краснооктябрьский Глушковского района Курской области прилетело семь артиллеристских снарядов за полчаса.
Мост, расположенный между Крымом и Херсонской областью, подорвали сегодня ночью. С помощью какого боеприпаса – сейчас выясняют эксперты, подчеркнул глава полуострова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вчера по посёлку Краснооктябрьский Глушковского района Курской области прилетело семь артиллеристских снарядов за полчаса.
Евгения Парфентьева