Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту

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Российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту.
Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что силы ПВО предотвратили попытку атаки на Крымский мост, сбив украинскую ракету С-200. После этого мост возобновил работу, но позднее снова закрылся из-за новой атаки.
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Анастасия Чинкова