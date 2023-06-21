Актер «Боя с тенью» Никита Зверев потерял сознание после спектакля

Фото: Фотобанк Московской области
От госпитализации артист отказался, пишут СМИ
Российский актер Никита Зверев после спектакля потерял сознание. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации канала, 49-летний артист в тот вечер исполнял роль в постановке Московского театра комедии. После спектакля Зверев зашел в магазин, где у него начались судороги и он потерял сознание. Прибывшие медики зафиксировали у актера проблемы с памятью.
По предварительной информации, причиной падения стало переутомление. Зверев отказался от госпитализации, заверив журналистов, что чувствует себя хорошо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что актера Михаила Ефремова отказались взять добровольцем на СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации канала, 49-летний артист в тот вечер исполнял роль в постановке Московского театра комедии. После спектакля Зверев зашел в магазин, где у него начались судороги и он потерял сознание. Прибывшие медики зафиксировали у актера проблемы с памятью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что актера Михаила Ефремова отказались взять добровольцем на СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян