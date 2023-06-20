Актер сериала «Маргоша» Полесюк лишился из-за мошенников 13 млн рублей при покупке квартиры

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Shot пишет, что актер Дмитрий Полесюк стал жертвой мошенников, отдав «менеджеру по недвижимости» 13 млн рублей
Telegram-канал Shot пишет, что 40-летний Дмитрий Полесюк планировал купить квартиру в Москве. В соцсетях с ним связался незнакомец, который представился менеджером по недвижимости. Неизвестный обещал помочь оформить документы.
Полесюк выбрал квартиру и перечислил «менеджеру по недвижимости» 12,8 млн рублей. После чего «сотрудник» перестал выходить на связь.
Дмитрий Полесюк написал заявление в полицию.
В 2009-2011 годах Дмитрий Полесюк снимался в сериале «Маргоша» в роли бармена. Сейчас он занимает пост директора торговой фирмы в Московской области.
Ранее мошенники украли 2 млн рублей у сотрудницы Эрмитажа. «78» сообщает, что пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Женщине сообщили о якобы мошеннических схемах на её банковском счете.
Полесюк выбрал квартиру и перечислил «менеджеру по недвижимости» 12,8 млн рублей. После чего «сотрудник» перестал выходить на связь.
В 2009-2011 годах Дмитрий Полесюк снимался в сериале «Маргоша» в роли бармена. Сейчас он занимает пост директора торговой фирмы в Московской области.
Ранее мошенники украли 2 млн рублей у сотрудницы Эрмитажа. «78» сообщает, что пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Женщине сообщили о якобы мошеннических схемах на её банковском счете.
Мария Фирсова