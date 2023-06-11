Актер театра и кино Станислав Куроптев погиб в ДТП в возрасте 28 лет





«Их сбило. Стас погиб на месте», — написал друг актера.





Российский актер театра и кино Станислав Куроптев, известный зрителям по ролям в сериалах «Ростов», «Заповедный спецназ» и «Куба. Личное дело», погиб в ДТП на трассе Ярославль — Москва. Об этом сообщил во «ВКонтакте» друг погибшего Денис Гагарин.По словам Гагарина, трагедия случилась после того, как машина актера задела фуру во время движения по трассе. В момент, когда водители вышли из машин, чтобы обсудить последствия, сзади в фуру въехала другая фура.Родившийся в 1994 году Куроптев — выпускник Ярославского театрального института. С 2016 года он служил в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. В его фильмографии насчитывается 12 работ.