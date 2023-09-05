Актер Юрий Стоянов экстренно госпитализирован

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России Юрий Стоянов попал в больницу с жалобами на головные боли, после осмотра, ему поставили диагноз «гипертония». Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Прежде сообщалось о смерти актера из фильма «Солнцепек» Кирилла Ильина. Причины смерти не названы. Ильину было 33 года.
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