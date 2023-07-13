Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию

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Актер Иван Краско находится в реанимации в тяжелом состоянии в одном из профильных кардиологических центров Петербурга.
Отмечается, что у Краскова диагностировали последствия инсульта. Актер не чувствует всю левую часть тела и лица.
По данным SHOT, скорая увезла Краскова с дачи в Ленинградской области. Актеру резко стало плохо.
Сообщается, что он успел позвать на помощь сына Фёдора, который вызвал медиков. Сейчас сын находится с Красковым в больнице.
Напомним, народному артисту России Ивану Краско 92 года.
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По данным SHOT, скорая увезла Краскова с дачи в Ленинградской области. Актеру резко стало плохо.
Напомним, народному артисту России Ивану Краско 92 года.
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Екатерина Коршунова