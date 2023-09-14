Актера Любшина экстренно госпитализировали в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёра театра и кино Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, у народного артиста РСФСР диагностировали транзиторно-ишемическую атаку — это нарушения в работе сосудов мозга.
Любшину стало плохо во время репетиции во МХАТе. В медпункте актеру измерили давление, которое оказалось на отметке 210. После этого Любшину вызвали скорую и экстренно госпитализировали в больницу. О его нынешнем состоянии ничего не сообщается.
Отмечается, в апреле актеру исполнилось 90 лет. Во МХАТе он готовил постановку, приуроченную к своему юбилею.
Читайте также:
Предполагаемому виновнику в распространении сибирской язвы под Воронежем избрали меру пресечения
Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер арестована по подозрению в торговле наркотиками
Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры 98-летнюю пенсионерку с инсультом
Любшину стало плохо во время репетиции во МХАТе. В медпункте актеру измерили давление, которое оказалось на отметке 210. После этого Любшину вызвали скорую и экстренно госпитализировали в больницу. О его нынешнем состоянии ничего не сообщается.
Читайте также:
Предполагаемому виновнику в распространении сибирской язвы под Воронежем избрали меру пресечения
Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер арестована по подозрению в торговле наркотиками
Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры 98-летнюю пенсионерку с инсультом
Евгения Парфентьева