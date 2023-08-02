Актера Панина* проверит прокуратура, после его интервью с Собчак

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*, сообщает Telegram-канал SHOT.
1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании.
В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.
Теперь проверкой антироссийских высказываний бывшей звезды российского шоу-бизнеса будет заниматься прокуратура.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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**Признан иноагентом на территории РФ.
В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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**Признан иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева