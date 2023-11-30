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Актриса из «Интердевочки» Дрожжина может умереть от голода после инфаркта

30 ноября 2023, 11:28
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Актриса из «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталия Дрожжина может умереть от голода, так как после инфаркта у нее парализовало лицо, и не может есть. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 75-летняя актриса с трудом говорит и ест, и весит всего 41 кг. Также она страдает постоянной одышкой, головокружениями и быстро устает.

Врачи пытались восстановить речь и жевательную функцию. Однако реабилитация не помогла, а последствия инфаркта оказались необратимы.


Напомним, Дрожжина перенесла инфаркт в октябре. Тогда она испытала сильнейший стресс из-за скандала вокруг наследства кинорежиссёра Алексея Баталова. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, а ее мужа посадили на 5 лет. По версии следствия, супруги сняли со счетов более Баталова 20 млн рублей и переоформили на себя квартиру в центре Москвы.

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#актриса
#стресс
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Момент стрельбы по людям на остановке в Иерусалиме попал на видео
30 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/ra2studio

В Сети появились кадры стрельбы террористов по людям на автобусной остановке в Иерусалиме.


Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до трёх человек. Ранее сообщалось о гибели 70-летнего мужчины и 16-летней девочки.

Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима. Отмечается, что оба стрелка были ликвидированы правоохранительными органами. При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. 

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные.

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#военные
#террористы
#человек
#мужчины
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В Норильске появился маньяк, который ночью нападает с ножом на прохожих
30 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/BrianAJackson

В Норильске минувшей ночью неизвестный мужчина ранил ножом двоих людей, ведутся его поиски. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, мужчина подкараулил своих жертв в районе Талнах. 45-летнего мужчину маньяк поджидал возле дома. Он несколько раз ударил ножом свою жертву в спину и скрылся.

После этого в больницу также поступила 65-летняя женщина с ножевыми ранениями. Полиция предполагает, что пострадавших может оказаться гораздо больше. Сейчас правоохранители пытаются установить личность преступника. Он скрывал свое лицо, поэтому пострадавшие описать его не могу.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем.

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#пострадавшие
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#мужчина
#дома
#маньяк
#школьница
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В сети появилось видео момента нападения террористов на остановку в Иерусалиме
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 8 человек, девушка погибла
30 ноября 2023, 10:28

Фото: iStock/zabelin

В сети появилось видео момента нападения вооруженных террористов на автобусную остановку в Иерусалиме, кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, утром 30 ноября два вооружённых боевика напали на автобусную остановку в пригороде Иерусалима. 
В результате теракта погибли три человека, ещё шестеро пострадали. 

Отмечается, что оба стрелка были ликвидированы правоохранительными органами. Они были вооружены американской винтовкой М-16 и пистолетом Glock. 

При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. Также ситуацию не прокомментировали представители власти, правоохранительных органов и ведомств. 

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#израиль
#теракт
#погибшие
#пострадавшие
#стрельба
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В Иерусалиме число жертв теракта увеличилось до трех
30 ноября 2023, 10:24

Фото: istockphoto/undefined undefined

Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до трёх человек.
Ранее сообщалось о гибели 70-летнего мужчины и 16-летней девочки.

«В результате теракта в Иерусалиме погиб еще один человек, 70-летний мужчина, число жертв достигло двух», - сказано в сообщении Times of Israel.
Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные. 

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#теракт
#израиль
#новости
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Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области
30 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В ДОЛ «Солнышко» в Свердловской области подростку, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 29 ноября в 16:05 в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в городе Лесной. 

Несовершеннолетняя девочка приехала в лагерь в качестве вожатой, чтобы провести мероприятие для детей, отдыхавших по путёвке. Во время проведения мероприятия в актовом зале подростку стало плохо. Её попытались реанимировать собственными силами, вызвали скорую помощь, однако, она всё же скончалась. 

При этом, отчего умерла юная вожатая – не сообщается.

Прокуратура региона инициировала проверку по факту произошедшего.

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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России

СК: Мужчина, совершивший двойное убийство под Воронежем, задержан спустя 20 лет
#трагедия
#прокуратура
#мероприятия
#лагерь
#подросток
#смерть
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На Клязьминском водохранилище утонул рыбак
30 ноября 2023, 10:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.
«МК» пишет, что утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана.

Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

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#происшествие
#мытищи
#рыбалка
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ФСБ: В Крыму задержан украинский агент, шпионивший за Росгвардией
30 ноября 2023, 10:07

Фото: iStock/BrianAJackson

В Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, об этом сообщили в ФСБ РФ.
По информации ФСБ, задержанный житель Крыма являлся агентом украинских спецслужб. Для них он собирал информацию о передвижениях Росгвардии, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, которые предназначены для обороны Крымского полуострова. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.

При этом, отмечается, что следственные действия по этому факту продолжаются. 

Ранее в Воронеже задержали украинского агента, который планировал взорвать военкомат, а после уехать на Украину, чтобы вступить в ряды армии противника.

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#уголовное фсб
#украина
#крым
#задержание
#госизмена
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В Иерусалиме увеличилось число жертв теракта
Двое человек погибли в Иерусалиме в результате теракта
30 ноября 2023, 10:05

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до двух человек.
Умер 70-летний мужчина. Ранее погибла 16-летняя девочка. 

«В результате теракта в Иерусалиме погиб еще один человек, 70-летний мужчина, число жертв достигло двух», - сказано в сообщении Times of Israel.
Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. Сейчас к месту теракта съезжаются военные.


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#происшествие
#израиль
#новости
#теракт
#террористы
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В Иерусалиме во время теракта погибла 16-летняя девочка
30 ноября 2023, 09:30

Фото: istockphoto./Wirestock

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на медиков.
Погибла 16-летняя девочка. По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме, пишет РЕН ТВ.  Сейчас к месту теракта съезжаются военные.

По некоторым данным, стрелявший террорист был нейтрализован.

Врачи оказывают помощь пострадавшим. Состояние двух человек оценивается как критическое.

Baza пишет, что двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

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#израиль
#теракт
#новости
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