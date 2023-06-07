Актрисе Лидии Шукшиной установили электрокардиостимулятор

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Ранее сообщалось, что женщина перенесла инфаркт головного мозга, после чего её состояние ухудшилось.
«У неё нарушена работа сердца, поэтому ей установили временный кардиостимулятор, но его недостаточно для функционирования мышцы», — говорится в сообщении.В ближайшее время врачи намерены установить Шукшиной постоянный электрокардиостимулятор, чтобы привести в норму работу сердечного клапана.
Уточняется, что женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену, а в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.