Актрису Иcкандер обвиняют в управлении крупным онлайн-наркошопом

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Заслуженную артистку России Рамилю Искандер обвинили в управлении крупным онлайн-магазином наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона. Сама актриса отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. До 22 декабря она находится в СИЗО.
Отметим, что давать признательные показания она отказалась.
Теперь же Искандер обвиняют в содержании крупного онлайн-магазина наркотиков. По версии обвинения, в подчинении у актрисы работают более 60 курьеров, которые разносят «закладки» с запрещенными веществами.
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Отметим, что давать признательные показания она отказалась.
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Евгения Парфентьева