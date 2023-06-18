Актрису сериала «Беспринципные» Бабушкину объявили в розыск

Фото: iStock.com/Dzurag
«Кровавая барыня»: из-за инцидента с наркотиками актрису Кристину Бабушкину объявили в розыск
После инцидента с наркотиками в машине полиция объявила в розыск актрису сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину. Об этом пишет телеграм-канал блогера Ксении Собчак «Кровавая барыня».
Ранее сообщалось, что Бабушкину задержали в центре Москвы вместе с мужем Андреем Гацунаевым.
В отношении мужа актрисы возбудили сразу два уголовных дела — за незаконный оборот наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти.
«По моим данным, объявили в розыск», — говорится в публикации.
Уточняется, что актриса ехала в автомобиле. На Коровьем Валу в столице их остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с белым порошком.
После чего Бабушкину и её мужа отправили на медосвидетельствование, а вещество отправили на экспертизу.
В отношении мужа актрисы возбудили сразу два уголовных дела — за незаконный оборот наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти.
Андрей Гаврилов