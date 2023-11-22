В Истринском драмтеатре раскрыли обстоятельства гибели актёра Шахрова

Фото: Истринский драматический театр
Актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб во вторник на 28-м году жизни, спеша на репетицию. Об этом сообщили в администрации театрального коллектива.
«Он погиб в автомобильной аварии по дороге на репетицию», – говорится телеграм-канале театра.Шахров родился 25 апреля 1996 года. Окончил Московский государственный институт культуры. В Истринском театре работал с 2020 года. Сыграл за три года 23 роли. В этом году вышел фильм с участием Шахрова «Закрытый уровень».
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