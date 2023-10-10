Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался после ДТП с диким слоном

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Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался в возрасте 65 лет. Перед этим он больше года проходил лечение в Национальной больнице Коломбо, пишет Adaderana.
Свой путь в кинематографе Энтони начал в 1993 году. В телеиндустрии Шри-Ланки ему удалось зарекомендовать себя как востребованного актёра. Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, а также 16 раз получил национальные награды за лучшую мужскую роль.
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