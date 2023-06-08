Акула напала на туриста в Египте

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Акула напала на туриста возле берега пляжа в египетской Хургаде
Нападение акулы на туриста произошло возле берега пляжа в египетской Хургаде. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Как стало известно, инцидент произошел в 30 метрах от берега. Очевидцами произошедшего стали другие отдыхающие. Сообщается, что спасатели не допускают людей в воду после нападения хищника. На пляжах соседних отелей сложилась аналогичная ситуация. Туристы замечали накануне плавники акулы в воде, но ошибочно предполагали, что видели дельфина.
Ранее «Радио 1» сообщало о нападении акулы на туристку из США в Карибском море.
Как стало известно, инцидент произошел в 30 метрах от берега. Очевидцами произошедшего стали другие отдыхающие. Сообщается, что спасатели не допускают людей в воду после нападения хищника. На пляжах соседних отелей сложилась аналогичная ситуация. Туристы замечали накануне плавники акулы в воде, но ошибочно предполагали, что видели дельфина.
Анастасия Крестьянова