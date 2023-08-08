Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

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Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района,об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.
После нападения хищницы, женщина была госпитализирована. Ее состояние оценили как критическое, акула прокусила потерпевшей ногу.
Пляж был закрыт сразу после произошедшего. Акулу пытались обнаружить, подняв в воздух вертолеты, однако, сделать этого не удалось. По словам властей, нападения в прибрежных районах Нью-Йорка редки.
Ранее сообщалось, что у побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью. По словам специалистов, виной тому контрабандисты, которые бросают за борт запрещенные вещества.
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Пляж был закрыт сразу после произошедшего. Акулу пытались обнаружить, подняв в воздух вертолеты, однако, сделать этого не удалось. По словам властей, нападения в прибрежных районах Нью-Йорка редки.
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Анастасия Крестьянова