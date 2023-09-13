Акула в Египте отгрызла туристке руку

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К несчастью, тунцом оказалась четырехметровая акула, которая напала на девушку и, по предварительной информации, оторвала ей руку. Очевидцы событий сообщают, что когда девушку несли к скорой помощи, на месте одной из ее конечностей свисали окровавленные ошметки.
В настоящий момент опасный пляж закрыт, пострадавшая находится в больнице.
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