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Акула в Египте отгрызла туристке руку

Акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб
13 сентября 2023, 20:14
Фото: iStock/RamonCarretero

Фото: iStock/RamonCarretero

Четырёхметровая акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, девушка и парень плавали в зоне буйков на приотельном пляже. В определенный момент неподалеку от туристов показалась рыба, однако, молодые люди решили, что это небольшой тунец, и не стали предпринимать никаких действий.

К несчастью, тунцом оказалась четырехметровая акула, которая напала на девушку и, по предварительной информации, оторвала ей руку. Очевидцы событий сообщают, что когда девушку несли к скорой помощи, на месте одной из ее конечностей свисали окровавленные ошметки.


Спасатели пытались поймать кровожадную акулу гарпуном, однако, рыбе удалось уйти.

В настоящий момент опасный пляж закрыт, пострадавшая находится в больнице.

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В Бельгии подожгли четыре школы из-за введения предмета о сексе
SudInfo: Протестующие подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
13 сентября 2023, 20:25

Фото: iStock/PamWalker68

Полиция Бельгии расследует четыре поджога школ после введения предмета о сексе и сексуальной ориентации, сообщает SudInfo.
Поджоги произошли в бельгийском городе Шарлеруа.

Неизвестные также оставили на местах поджога надпись «Нет Evras» - аббревиатура, означающая название нового предмета «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Новый предмет стал обязательным для детей в возрасте 11-12 и 15-16 лет. Предполагается освоение двухчасового курса, на котором подросткам объяснят основные аспекты мужской и женской сексуальности, гендеров и насилия.

Однако, противник этой инициативы заявляют, что детям будут пропагандировать смену пола и сексуальной ориентации.

В правоохранительных органах заявили, что неудачливые поджигатели будут найдены и наказаны.

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#секс
#поджог
#полиция
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Пираньи загрызли свалившегося в реку бразильца
DM: В Бразилии пираньи съели упавшего в реку мужчину
13 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/cookelma

В Бразилии пираньи загрызли мужчину, который свалился с лодки в реку, сообщает Daily Mirror.
По информации СМИ, лодка 38-летнего бразильца столкнулась с другим небольшим судном, тогда мужчина не удержался, упал в реку и исчез под водой. Его труп, покрытый многочисленными укусами, выловили на следующее утро.

Еще один человек, выпавший из лодки в результате столкновения, считается пропавшим без вести. Спасательная бригада продолжает его поиски. 

Отмечается, что всего на обеих лодках находились пять человек.

ВМС Бразилии начали расследование по факту гибели одного мужчины и бесследной пропажи второго.

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#рыба
#смерть
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На Кубани осудят водителя грузовика без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими
13 сентября 2023, 19:10

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель грузовика, который управлял грузовиком без прав, и по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации СК, 4 июня обвиняемый устроил ДТП, в котором погибли 47-летний водитель, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница. 18-летний сын водитель легкового авто, в которое влетел грузовик, получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью.

Водитель грузовика лишился прав за два года до этой трагедии не имел права управлять транспортным средством. 

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, лишенным права управления транспортным средством.

Обвиняемый полностью признался в содеянном.

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Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности
13 сентября 2023, 18:57

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Жительница Ростова обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Она подозревала, что причиной тому стала раковая опухоль.

Медики осмотрели пациентку и выяснили, что живот женщины болит из-за родовых схваток. На протяжении девяти месяцев она не подозревала, что носит в себе ребенка.

Спустя час после поступления в больницу пациентка родила ребенка. В Минздраве отметили, что здоровью матери и малыша ничего не угрожает. 

Ранее в городе Всеволожск Ленинградской области Росгвардейцы доставили в роддом беременную женщину. 

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#опухоль
#медики
#беременные женщины
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#ребёнок
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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за выкрики в поддержку Украины
13 сентября 2023, 18:09

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Жителю Санкт-Петербурга назначили 10 суток административного ареста за лозунги в поддержку запрещённых в России организаций «Правый сектор»* и «УНА-УНСО»*. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
9 сентября, во время проведения в Санкт-Петербурге исторического общественного мероприятия «Памяти прадедов достойны!» Артём Андрианов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал лозунги в поддержку запрещённых на территории РФ организаций, а также слова в поддержку Украины. 

Мужчине выдвинули обвинение по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Андрианов признал свою вину. В своё оправдание он заявил, что не осознавал своих действий, так как был в состоянии алкогольного опьянения. 

*организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ

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#россия
#санкт-петербург
#происшествие
#обвинение
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Два торфяных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние сутки
13 сентября 2023, 17:51

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Площадь возгорания на участке рядом с поселком Кратово составила 0,01 га, а рядом с селом Радовицы — 0,02 га.

«Первый пожар вчера днём местные жители обнаружили на покрытой лесом площади в трёх километрах от дачного посёлка Кратово городского округа Раменский, второй — сегодня с утра на болоте в четырёх километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа. Информация об обоих возгораниях была передана в Региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области. К местам пожаров оперативно выехали лесные пожарные. В ликвидации возгораний принимали участие 14 человек личного состава лесопожарных служб и 7 единиц техники», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#георгий филимонов
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В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде
13 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/BrianAJackson

В Крыму задержали участника украинского национального батальона, который участвовал в продовольственной блокаде полуострова, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по региону.
По информации ФСБ, в 2017 году крымчанин добровольно вступил в нацбат имени Номана Челебиджихана*.

«Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. «продовольственной блокаде» Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ», - отметили представители ФСБ.

Задержанного заключили под стражу на ближайшие два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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*Запрещенная в России террористическая организация

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#задержание
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Сотрудницу московского театра задержали за совращение школьницы
13 сентября 2023, 17:14

Фото: istock / fizkes

В столице работницу дворца творчества заподозрили в совращении девятиклассницы. В органы правопорядка обратились родители 15-летней девочки. Дочь призналась им, что они были очень близки с 39-летней помощницей руководителя театра художественных миниатюр из дворца творчества «Хорошево». Об этом рассказала телеграм-канал Baza 13 сентября.
По рассказу девочки, близость между ней и учительнице происходила с апреля, но рассказать об этом она решила только сейчас. После признания родители написали заявление и женщину задержали. Против педагога возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет»), ей грозит до 6 лет лишения свободы. 

Ранее редакция «Радио 1» сообщала, что москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видео педофилам. Мать задержали и возбудили угловое дело, извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.

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#школьники
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«Подавился конфетой и слетел с дороги»: В Ростове водитель грузовика въехал в частный двор
В Ростове водитель грузовика разгромилдвор частного дома
13 сентября 2023, 16:19

Фото: istock / Miguel Perfectti

Водитель самосвала потерял управление и въехал частный двор на Коммунистической улице в Донецке (Ростовская область). Как сообщает SHOT, инцидент произошел сегодня утром. Водитель большегруза, нагруженного щебнем, уничтожил забор, несколько деревьев и чуть не въехал в дом, за стеной которого находился несовершеннолетний ребенок.
Шокированные соседи и случайные свидетели быстро собрались вокруг места пришествия. На место вызвали Госавтоинспекцию. 

Прибывшие сотрудники ГИБДД стали опрашивать водителя и выяснили, что виной стала конфетка. Мужчина заявил, что захотел перекусить, подавился и потерял управление. Сам водитель отделался легким испугом. Никто из жителей дома также не получил травм.

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