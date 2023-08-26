Al-Akhbar: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже

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Россиянин был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля. Об этом пишет ливанская газета Al-Akhbar.
Отмечается, что гражданин РФ вместе с супругой, гражданство которой не уточняется, был задержан при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута. По информации газеты, россиянин ранее посетил южные пригороды Ливана.
Сообщается, что жена подозреваемого заявила, что ей было известно о работе супруга и она ему в этом помогала.
Ранее и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари сообщил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть.
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Сообщается, что жена подозреваемого заявила, что ей было известно о работе супруга и она ему в этом помогала.
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Екатерина Коршунова