Al-Hadath: Число жертв израильского удара по городу Хан-Юнис возросло до 36

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Минимум 36 человек погибло в результате израильского авиаудара по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Такие данные приводит телеканал Al Hadath со ссылкой на МВД региона. Уточняется, что большинство погибших — дети.
Известно, что под обстрел попал жилой район, расположенный неподалёку от государственной больницы.
Минздрав Палестины также сообщил, что Израиль расширяет радиус обстрелов на несколько районов сектора Газа, и за последние несколько часов были убиты около 50 человек.
Боевики ХАМАС, в свою очередь, предприняли попытку высадить группу "морского десанта" в районе населëнного пункта Зиким, где расположена израильская военная база. По данным местных СМИ, в этом районе сейчас идут бои, для обнаружения диверсантов в воздух пускают сигнальные ракеты.
По последней информации ООН, более 2300 детей погибли в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, свыше 5300 детей пострадали. Количество погибших граждан РФ на сегодняшний день выросло до 19 человек.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Минздрав Палестины также сообщил, что Израиль расширяет радиус обстрелов на несколько районов сектора Газа, и за последние несколько часов были убиты около 50 человек.
По последней информации ООН, более 2300 детей погибли в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, свыше 5300 детей пострадали. Количество погибших граждан РФ на сегодняшний день выросло до 19 человек.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Артем Путинцев