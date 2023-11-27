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«Аль Капоне» вышел на свободу спустя 24 года заключения

На свободу вышел один из самых известных киллеров 90-х Пронин
27 ноября 2023, 08:29
Фото: iStock/SolidMaks

Фото: iStock/SolidMaks

Из мест лишения свободы освободился один из самых известных убийц 90-х Олег Пронин по кличке «Аль Капоне», об этом сообщает Lenta.ru.
Пронин был членом одной из самых известных и опасных банд головорезов в России - Орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС).

Самым громким делом, виновынм в котором признали Пронина – убийство следователя военной прокуратуры Юрия Керезя. Пронин застрелили его прямо возле дома сотрудника органов. Именно после этого правоохранители всерьез заинтересовались группировкой, в результате чего она распалась.


Пронина признали виновным в 22 убийствах и 11 покушениях. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, однако, сегодня один из самых страшных убийц новейшей истории России находиться на свободе.

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#убийство
#тюрьма
#криминал
#стрельба
#следствие
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Боец ММА Тороян похитил и убил женщину в Новороссийске
27 ноября 2023, 09:33

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Новороссийске боец ММА с друзьями похитил женщину, которую позже обнаружили убитой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, боец MMA Карен Тороян и два его подельника: 30-летний Алиев Ридван и 33-летний Ашот Агаян помышляли грабежами и разбоем всю последнюю неделю.

Сперва они напали на водителя Renault Duster, посадили его в багажник, покатались с ним по городу, однако, потом чего-то испугались и бросили в авто с человеком в багажнике посреди города. Позже они схватили владельца Hyundai Matrix, также посадили в багажнике, затем вышвырнули в безлюдном месте, а автомобиль угнали. 

Рано утром 24 ноября 38-летняя жена бизнесмена села в свой BMW X6 и поехала на тренировку в фитнес клуб. Банда злоумышленников схватила женщину и увезли в неизвестном направлении. О пропаже в полицию сразу же заявил её супруг.

Спустя двое суток труп женщины был найден в лесу со множественными ножевыми ранениями. Её автомобиль пропал.

Подозреваемых задержали в тот же день. В отношении банды возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение» и «Убийство».

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#убийство
#автомобиль
#уголовное труп
#похищение
#фитнес
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В ХМАО девочка попала в реанимацию, после того как отец облил её кипятком
27 ноября 2023, 09:22

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Ханты-Мансийском автономном округе отец обварил дочь кипятком, случайно перепутав краны в бане, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ребёнка в баню всегда водила мама или бабушка. Купаться с отцом она пошла впервые. С непривычки, мужчина перепутал краны и облил дочь кипятком.

Пострадавшую экстренно госпитализировали на вертолёте в реанимационное отделение сургутской больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

Медики диагностировали у девочки ожог восьми процентов тела. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей, операцию по пересадке кожи планировав пока не стали, понадеясь, что организм девочки сможет восстановиться самостоятельно.

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#баня
#горячая вода
#ожоги
#девочка
#реанимация
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Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы
27 ноября 2023, 07:48

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

В районе посёлка Витязево сухогруз Blue Shark выбросило на мель в результате мощного шторма, об этом сообщает Росморречфлот в своём Telegram-канале.
«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза», - прокомментировали ситуацию в агентстве. 

По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, сухогруз находился на погрузке зерна, которое должно было отправиться в Египет, однако, после штурмового предупреждения судно сбросило якорь. 

В результате мощного шторма, сухогруз сорвало с якоря. Судно поносило по крупным волнам, а затем оно село на мель в районе Анапы, в непосредственной близости от берега. В настоящий момент спасатели разрабатывают план по спасению экипажа, который находится на сухогрузе в составе 21 человека.

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#спасатели
#судно
#план
#шторм
#египет
#краснодарский край
#анапа
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Пенсионерка с напарником попытались ограбить банк во Владимирской области
27 ноября 2023, 07:38

Фото: iStock/VBaleha

Отделение банка ВТБ во Владимирской области пережил чудовищное нападение – в него ворвались пенсионерка с напарником, угрожая сотрудникам пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 66-летняя женщина и её 49-летний подельник нагрянули в отделение банка ВТБ на улице Разина днём 25 ноября. Угрожая сотрудникам кредитного отдела пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой, грабители стали требовать деньги.

На удивление, отдавать деньги горе-ворам никто не собирался. Сотрудники ВТБ спокойно вызвали Росгвардию. Силовики скрутили злоумышленников и передали полицейским.

В настоящий момент со странной парочкой работают правоохранители. Что стало причиной подобного поступка – пока что остается загадкой. 

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#деньги
#грабители
#сотрудники
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#банк
#ограбление
#росгвардия
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Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии
27 ноября 2023, 07:26

Фото: iStock/MikeDrone

В результате аварии на магистральном трубопроводе более шести тысяч жителей Владивостока остались без теплоснабжения и горячей воды, об этом представители прокуратуры региона сообщили в своём Telegram-канале.
«В 12 часов 27 ноября 2023 года произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Отмечается, что в настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии. 

Прокуратура Приморского края инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка выполнению всех необходимых требований к содержанию магистрального трубопровода.

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#авария
#прокуратура
#специалисты
#водоснабжение
#трубы
#теплоснабжение
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SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина
27 ноября 2023, 07:16

Фото: iStock/syahrir maulana

Во время мощного шторма на Крымском побережье без вести пропал местный житель, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Близкие пропавшего заволновались и вызвали спасателей.

На место, в котором мог находиться мужчина в последний раз, прибыл местный отряд МЧС. Однако, пока что поиски крымчанина начать не удалось, спасатели ждут нормализации погодных условий. 

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате разбушевавшегося шторма пострадали три местных жителя. Всех их госпитализировали в больницу, при этом, в каком состоянии и с какими травмами люди были доставлены в медучреждения – глава региона не уточнил. 

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#спасатели
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#мужчина
#крым
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Fox: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена
27 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/Im Yeongsik

Военно-морские силы США задержали пиратов, которые совершили нападение на танкер Central Park у берегов Йемена, об этом сообщает Fox News.
«Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

Предварительно, нападавшие были пиратами. После задержания их добросили американские военные, которые отвечают за борьбу с пиратством. При этом, отмечается, что ни до груза, ни до членов экипажа нападавшим, к счастью, добраться не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что 26 ноября группа лиц напала на танкер с фосфорной кислотой, пришвартованный у побережья Йемена. Однако, на сигнал бедствия отреагировали Военно-морские силы США, которые предотвратили захват судна и задержали злоумышленников.

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#сша
#военные
#вертолёт
#нападение
#преступники
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Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе
Губернатор Развожаев заявил о трех пострадавших из-за шторма в Севастополе
27 ноября 2023, 02:15

Фото: istockphoto/Page Chichester

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказала в своем Telegram-канале о последствиях шторма в городе.
Упало 63 дерева, три рекламных щита, а также были повреждены кровли 20 домов, фасады трех зданий и 17 транспортных средств.

Развожаев добавил, что получил доклады от всех оперативных служб. По его словам, в результате непогоды пострадали три человека, которых госпитализировали.

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#севастополь
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В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
27 ноября 2023, 01:37

Фото: istockphoto/Phillip Greissel

Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале объявила о том, что из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа в грузовом порту.
По ее словам, службы города активно следят за ситуацией и проводят работы по ликвидации последствий непогоды. Были устранены случаи подтопления в подвалах домов на Гурзуфском шоссе, на дорогах в Умельцево в Массандре и в работе Краснокаменки.

Янина Павленко также отметила повреждения кровель зданий на улицах Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе были повреждены автомобили из-за падения деревьев.

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#автомобили
#шоссе
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