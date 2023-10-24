Al Mayadeen: БПЛА атаковали базу США у месторождения нефти в Сирии

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Американская база в восточной части Сирийской Арабской Республики в районе месторождения Эль-Омар 23 октября подверглась удару беспилотника. Об этом сообщает Al Mayadeen.
Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака» — движение шиитских бойцов, которые ранее сражались против боевиков группировки «Исламское государство»*.
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Диана Аванесян