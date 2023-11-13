Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Al Mayadeen: После удара по базе в Сирии погибли четверо американских военных

Al Mayadeen: После удара по базе в Сирии погибли четверо американских военных

13 ноября 2023, 05:59
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Четверо американских военных погибло при обстреле американской военной базы, расположенной на газовом месторождении «Конико» на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.
Как сказано в сообщении, обстрел базы «Конико» был осуществлен с помощью 15 современных ракет «Град». По информации телеканала, не менее 10 вертолетов вывезли раненых американских военнослужащих в Ирак, где находится военный госпиталь.

Ранее в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии.


«ВС США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались КСИР и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — прокомментировал ситуацию министр обороны США Ллойд Остин.

Целями ударов стали объекты в городах Абу-Кемаль и Эль-Маядин.

Читайте также:

Пентагон подтвердил удары по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ

Между военными США и Сирии началась перестрелка
#военные
#сша
#гибель
#сирия
Читайте нас в
Пентагон подтвердил удары по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии
13 ноября 2023, 03:05

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нанесении ударов ВВС США по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Сирии. Об этом пишут «Известия».
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нанесении ударов ВВС США по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Сирии. Об этом пишут «Известия».

Он добавил, что американская сторона совершила удар в ответ на продолжающиеся обстрелы на Ближнем Востоке войск США.

«ВС США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались КСИР и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — проинформировал Остин.

Целями ударов стали объекты в городах Эль-Маядин и Абу-Кемаль, откуда скрытно действовали боевики, ​добавил глава оборонного ведомства.

Читайте также:

Пентагон: Авиакатастрофа в Средиземном море была с вертолётом, а не самолётом

Bild: Германия намерена удвоить военную помощь Украине

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
#сша
#удар
#пентагон
Читайте нас в
На Московском скоростном диаметре столкнулись автомобили, движение затруднено
13 ноября 2023, 03:00

Фото: iStock/GummyBone

Движение на Московском скоростном диаметре затруднено в результате столкновения нескольких автомашин, одна изх которых в результате инцидента перевернулась прямо на встречную полосу. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

Читайте также:

Дептранс Москвы: Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

В Новосибирске произошло массовая авария с участием 15 автомобилей

В Москве в аварии с несколькими авто пострадали четыре человека
#дтп
#дептранс москвы
#столкновение
#автомобили
Читайте нас в
Пентагон: Авиакатастрофа в Средиземном море была с вертолётом, а не самолётом
13 ноября 2023, 01:10

Фото: iStock/Gennaro_Leonardi

Глава Пентагона ЛлойдОстин прокомментировал гибель пяти военных США в результате авиакатастрофы в Средиземном море. Однако, как уточнил министр обороны Соединённых Штатов, речь идёт о крушении военного вертолёта, а не самолёта, как сообщали ранее СМИ.
Ллойд Остин заявил, что военнослужащие погибли утром в субботу во время тренировочного полета, и сейчас армейские следователи и ФБР собирают всю информацию об инциденте.

Как сообщало ранее Европейское командование Вооружённых сил США, во время полета произошла какая-то «нештатная ситуация», после чего воздушное судно рухнуло. При этом на враждебные Вашингтону действия в этом регионе со стороны иностранных государств и движений ничего не указывало.

Напомним, что США разместили в Средиземном море две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников палестинского радикального движения ХАМАС.

Читайте также:

АР: Сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе

В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52

Путин: Расследование катастрофы с самолётом Пригожина будет доведено до конца
#сша
#военные
#гибель
#катастрофа
#вертолёт
Читайте нас в
Экс-министра экономики Казахстана арестовали по подозрению в убийстве жены
13 ноября 2023, 00:49

Фото: iStock/Rainer_Puster

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца по подозрению в убийстве собственной супруги, Салтанат Нукеновой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные суда.
По словам родственников убитой, ои никогда не простят бывшего министра — именно так заявил дяда Салтанат, Кайрат Нукенов, в интервью информагентству shyndyk.kz.

Куандык Бишимбаев был главой министерства национальной экономики Казахстана в период с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018 года суд признал Бишимбаева виновным в получении взятки и хищении имущества, и приговорил его к 10 годам лишения свободы, а также пожизненно запретил ему занимать руководящие посты на госслужбе в стране. В октябре 2019 года суд Шымкента постановил условно-досрочно освободить экс-министра.

Читайте также:

Ростовский суд оставил под стражей героя РФ Магасумова, обвиняемого в убийстве

СК: Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом

JP: В Детройте жестоко убита лидер еврейской общины города раввин Саманта Уолл
#арест
#казахстан
#убийство
#министр
Читайте нас в
Mash: В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта
12 ноября 2023, 23:56

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В Москве экстренно госпитализирован известный режиссёр Александр Митта. По информации Telegram-канала Mash, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало хуже на фоне перенесённого инсульта.
Сын 90-летнего постановщика фильмов «Экипаж», «Сказка странствий» и «Граница. Таёжный роман» позвонил в скорую после того, как Александр Наумович начал задыхаться. Прибывшие врачи увезли режиссëра в больницу.

Как пишет Mash, днём в воскресенье в дом Митты уже приезжала бригада скорой, однако тогда он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей. 

В марте 2023 года Александр Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как ему резко стало хуже и появилась слабость в руке и ноге. Позже на КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза.

Ранее «Радио 1» сообщало о госпитализации в Боткинскую больницу известного телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, которому стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Сейчас его состояние стабилизировалось, но он остаётся в реанимации с подозрением на инфаркт.

Читайте также:

Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа

Baza: Режиссера Митту частично парализовало

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
#режиссёр
#госпитализация
#инсульт
#москва
Читайте нас в
На бизнес-тренера Шабутдинова написали новое заявление о мошенничестве
Baza: житель Москвы обвинил Шабутдинова в мошенничестве на 1,6 млн рублей
12 ноября 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Житель Москвы написал заявление в полицию на известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвинив его в мошенничестве на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 29-летний москвич решил открыть бизнес, для чего приобрёл несколько курсов обучения от блогера. По прохождении этих занятий он понял, что никакого эффекта от них не последовало. Придя с претензией к сотрудникам «Лайк Центра», основателем которого является Шабутдинов, молодой человек услышал лишь фразу «Так бывает». 

В итоге, чтобы вернуть потраченные 1,6 млн рублей мужчина обратился в полицию.

Напомним, что в отношении Шабутдинова уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Он был задержан в аэропорту Москвы 3 ноября. В настоящее время постановлением Таганского суда он находится по арестом до 16 декабря. Обманутые им россияне заключили договоры, сумма которых варьируется от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. 

Читайте также:

Блогер Шабутдинов рассказал о том, кого встретил в СИЗО

Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию

Блогеру Шабутдинову грозит до 10 лет колонии
#полиция
#бизнес
#уголовное россияне
Читайте нас в
Под Тверью в аварии с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
МЧС: в ДТП с двумя легковушками и грузовиком под Тверью погибли два человека
12 ноября 2023, 19:46

Фото: iStock/GummyBone

Два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась. 

Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли. 

Всего на месте происшествия работали 11 специалистов МЧС и три единицы пожарной техники. 

Ранее ГСУ СК по Московской области сообщало, что в результате пожара в Подольске погибла женщина и её двухлетняя дочь. Уточняется, что трагедия произошла 11 ноября. В двухэтажном гараже вспыхнул пожар, трое пострадавших смогли выбраться из горящей постройки. 

Читайте также:

В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле

В Подмосковье грузовик насмерть сбил подростка на пешеходном переходе
#мчс
#пожар
#дтп
#смерть
#грузовик
#пожарные
Читайте нас в
Bild: В Германии выходец из России погиб после осады его дома полицией
12 ноября 2023, 19:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Житель Германии российского происхождения, называвший себя «поклонником Иосифа Сталина», погиб у себя дома. Это произошло после того, как он там забаррикадировался и держал оборону от полиции на протяжении 35 часов.
Как сообщает издание Bild, осада дома началась в пятницу, 10 ноября, днем. По информации журналистов, причиной такого поведения мужчины стало решение суда по опеке над детьми. Выходец из России по имени Евгений жил в доме в деревне Фириц с женой, тремя детьми и братом. Когда полицейские приблизились к дому, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Никто из силовиков не пострадал.

После этого из дома вышел брат Евгения, которого тут же задержала полиция. Затем осажденное здание покинула женщина с ребенком. Другие дети в тот момент дома отсутствовали. 

В ночь на воскресенье, около 2:30 по московскому времени, полицейские проникли в дом и обнаружили на чердаке тело Евгения. Врач констатировал смерть. Что именно стало ее причиной, пока не сообщается. Журналисты Bild, изучив социальные сети погибшего, сообщили, что он был большим поклонником Сталина и каннабиса, а также очень любил демонстрировать советскую символику.

Читайте также:

В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

Махачкалинские школьники открыли стрельбу из травмата
#полиция
#дети
#смерть
#дом
#женщина
#социальные сети
#мужчина
#германия
Читайте нас в
В петербургском ТРК «Родео Драйв» мужчина в драке сбросил противника в пролет
12 ноября 2023, 10:58

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Ссора двух мужчин в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв» для одного из них закончилось полётом со второго этажа, а для другого — уголовным делом о покушении на убийство.
Вячеслав и Дмитрий (обоим по 37 лет) что-то не поделили около эскалатора. Сначала они просто ругались, потом перешли к рукопашной, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». В результате один из них под натиском оппонента не удержался и упал в лестничный пролет. С тяжёлым сотрясением мозга и переломами его на скорой помощи доставили в Елизаветинскую больницу.

Второй участник драки задержан и отправлен в следственный изолятор. Ему угрожает реальный и немалый срок за покушение на убийство. Многое будет зависеть от последующего состояния потерпевшего.





Читайте также:

В Свердловской области в драке у винного магазина погибла женщина

Сотрудники двух московских офисов устроили кровавую разборку в бизнес-центре

Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области
#убийство
#драка
#покушение
#санкт-петербург
#уголовное дело
Читайте нас в
Достижения.рф