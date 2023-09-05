Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В Эстонии полиция задержала российского актёра Алексея Панина* за то, что ночью он ломился в дом к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Теперь его могут депортировать на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, Панин*, находившийся в алкогольном опьянении, около трех часов ночи ломился в дом к незнакомым людям, бил посуду и сильно шумел. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, после чего перенаправили в вытрезвитель.
Актеру может грозить депортация в Россию. Однако, по словам собеседника Telegram-канала Shot, эстонские власти могут намеренно не принять решение о его депортации в РФ по политическим мотивам.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.
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Актеру может грозить депортация в Россию. Однако, по словам собеседника Telegram-канала Shot, эстонские власти могут намеренно не принять решение о его депортации в РФ по политическим мотивам.
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Элина Позднякова