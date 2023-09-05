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Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию

05 сентября 2023, 14:19
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Эстонии полиция задержала российского актёра Алексея Панина* за то, что ночью он ломился в дом к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Теперь его могут депортировать на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, Панин*, находившийся в алкогольном опьянении, около трех часов ночи ломился в дом к незнакомым людям, бил посуду и сильно шумел. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, после чего перенаправили в вытрезвитель.

Актеру может грозить депортация в Россию. Однако, по словам собеседника Telegram-канала Shot, эстонские власти могут намеренно не принять решение о его депортации в РФ по политическим мотивам.


Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

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*Признан иноагентом на территории РФ
#дом
#сотрудники
#telegram
#рф
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Украинский военный получил 25 лет колонии за изнасилование и убийство в Мариуполе
05 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind

Солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе, сообщили в пресс-службах Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры.
В апреле 2022 года старший лейтенант Сергей Батынский задержал двух мирных мирных жителей Мариуполя. Несмотря на то, что супруги были гражданами  Украине, он бросил их в подвал. Батынский угрожал женщине, насиловал ее, а затем застрелил мужа прямо на ее глазах. 

После задержания лейтенант в подробностях рассказал о совершенном преступлении и признал свою вину. 

Батынского признали виновным   по уголовным статьям «Убийство с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийства», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства» и «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

Суд вынес ВСУшнику приговор в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника

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#суд
#приговор
#убийство
#супруги
#изнасилование
#украина
#военные
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В Раменском электричка столкнулась с автомобилем
05 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Раменском районе Московской области электричка столкнулась с автомобилем на железнодорожных путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.
«На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на данном участке движение автомобилей проходит реверсивно. Выясняются обстоятельства из-за которых произошла авария. Также уточняется информация о пострадавших.

Ранее также сообщалось, что ро меньшей мере 23 человека получили различные травмы после того, как автомобиль врезался в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас.

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#гжель
#черусти
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В Киеве с могилы пилота украли шевроны
В Киеве ограбили могилу известного пилота
05 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Киеве ограбили могилу известного пилота, сообщает Страна.ua со ссылкой на слова девушки погибшего.
Андрей Пильщиков с позывным «Джус» погиб 25 августа при столкновении двух учебных самолетов Л-39 в Житомирской области. Пильщиков был одним из известнейших украинских пилотов, он часто давал интервью, в том числе зарубежным СМИ. Однако, единственный самолет, который сбил «Джус» - был украинским. 

По факту смерти Пильщикова и двух других пилотов проводится проверка, следователи проверяют техническое состояние самолетов.

После гибели «Джуса», сослуживцы оставили на его могиле памятные шевроны, однако, вскоре нашивки пропали. Девушка обратилась к ворам, попросив вернуть их и пообещав сохранить им анонимность.

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#лётчик
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СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника
05 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/blinow61

Экс-председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильного телефона. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский был взорван в собственном доме.  

Уточняется, что ему было передано взрывное устройство. Женщина, которая это сделала, задержана, она признала свою вину.

В настоящее время Афанасьевский и его сын находятся в реанимации, у них множественные осколочные ранения. Их состояния оцениваются как тяжёлые.

По предварительным данным, покушение на убийство спланировано и совершено по заказу СБУ.

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#взрыв
#лнр
#таможня
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МЧС: в Долгопрудном вспыхнул пожар в доме престарелых
05 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/Distortion Media

В доме престарелых в Долгопрудном вспыхнул пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло около 05:30, уже в 05:54 пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на площадь в 20 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало возгорание мебели.

Из здания было эвакуировано около 49 человек, из которых 13 – маломобильны.

Специалисты медицины катастроф осмотрели семерых постояльцев. Один из них, старшая медсестра, была госпитализирована из-за отравления продуктами горения.

Ранее сообщалось, что ежедневно на номер «112» в Подмосковье поступает около 35 тысяч запросов. За восемь лет работы службы спасения 112 было обработано 78,5 миллионов обращений.

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#пожар
#долгопрудный
#подмосковье
#чп
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Известная телеведущая попала в реанимацию в Москве
Советскую телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали
05 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Советская телеведущая Аза Лихитченко госпитализирована в реанимацию в одну из столичных больниц. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Медики госпитализировали известную телеведущую с диагнозом «инфаркт миокарда».  

По информации портала, накануне, женщина жаловалась на ухудшение самочувствия, однако, отказалась от госпитализации. После того, как ей в очередной раз вызвали скорую медицинскую помощь, у Лихитченко зафиксировали изменения в головном мозге. Отмечается, что благодаря экстренны действиям врачей, женщине удалось избежать инфаркта. Она находится в реанимации одной из больниц Москвы.   

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#актёр
#женщина
#инфаркт
#медики
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В Петербурге во дворе здания военкомата произошёл взрыв
05 сентября 2023, 13:33

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге на улице Крупской во дворе здания военкомата взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, взрыв произошёл во вторник, 5 сентября, около 10 часов утра в вентиляционной шахте, которая ведет к бомбоубежищу, расположенному рядом с военкоматом. При этом уточняется, что оно уже дано заброшено.

Самодельное взрывное устройство содержало в себе около 150 грамм пороха и было оборудовано радиомодулем с батарейкой. При взрыве пострадавших нет.

Сейчас место ЧП оцеплено. Там работают сотрудники правоохранительных органов.

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#чп
#взрыв
#сотрудники
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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
05 сентября 2023, 13:17

Фото: iStock/undefined undefined

В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт Airbus А320. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, причиной экстренной посадки стала проблема в одном из двигателей воздушного судна. В аэропорт направлены экстренные службы.   

Ранее сообщалось, что на Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов. Инцидент произошел во время рейса. Пассажир самолета авиакомпании «Победа», перебрав с алкогольными ​напитками, решил проникнуть в кабину пилотов. ​К заградившему ему путь бортпроводнику, нетрезвый мужчина применил физическую силу. 

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#инцидент
#мужчина
#авиакомпании
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В Москве задержали дворника, нашедшего БПЛА в мусорке
05 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Rawf8

В столичном районе Западное Дегунино полиция задержала дворника, который нашел в мусорном баке беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 30-летний мужчина занимался уборкой территории на Коровинском шоссе. В одном из мусорных баков он обнаружил странный предмет в черном пакете, из которого торчали провода. Пока дворник пытался понять, что именно он нашел, бдительные местные жители вызвали полицию.

Предметом оказался беспилотник, однако он был в неисправном состоянии. Дворника задержали. При этом он сообщил, что просто нашел дрон и не собирался его запускать. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.

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#дрон
#бпла
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