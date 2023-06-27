Американец, устроивший стрельбу в гей-клубе, получит пять пожизненных сроков

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Андерсон Ли Олдрих в ноябре 2022 года в ходе нападения популярное у секс-меньшинств заведение в штате Колорадо убил пять человек, еще 18 получили ранения.
«По пяти обвинениям в убийстве первой степени вы получите пять последовательных пожизненных сроков без возможности досрочного освобождения. Вы знаете об этом?», — спросил у подсудимого судья.
Признавший свою вину ответил утвердительно.
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