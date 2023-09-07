Американец пытался украсть русского ребенка

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Американец пытался вывезти из России ребенка без ведома его матери, сообщает Следственный комитет по Калининградской области.
По информации следствия, 35-летний гражданин Соединенных Штатов Америки приехал в Калининградскую область, чтобы увидеться со свои четырехлетним сыном, который является гражданином России. Мужчина хотел, чтобы сын жил вместе с ним в США. Мать, разумеется, была против.
Тогда американец, под предлогом совместного времяпровождения, забрал ребенка и пытался незаконно выехать с ним из России на автомобиле через болотисто-лесистую местность Мамоновского городского округа.
Американца задержали пограничники, сейчас он находится под арестом.
Против задержанного возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего.
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Тогда американец, под предлогом совместного времяпровождения, забрал ребенка и пытался незаконно выехать с ним из России на автомобиле через болотисто-лесистую местность Мамоновского городского округа.
Против задержанного возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего.
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Евгения Парфентьева