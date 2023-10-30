Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете

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Американец ударил скейтбордиста мачете, приняв его за рыбу.
KSL пишет, что нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.
Полиция задержала Дэвиса. Во время допроса мужчина объяснил, что ударил незнакомца, думая, что тот рыба. Дэвиса заключили в тюрьму. Его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.
Это не первое преступление, совершённое мужчиной. Несколько месяцев назад он грозил сотрудникам ресторана быстрого питания ножом и требовал принести ему еду. А в июле Дэвис угрожал сотрудникам на автозаправочной станции.
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Полиция задержала Дэвиса. Во время допроса мужчина объяснил, что ударил незнакомца, думая, что тот рыба. Дэвиса заключили в тюрьму. Его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.
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Мария Фирсова