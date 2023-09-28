Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным

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Анализ ДНК, который провели недавно, показал, что Кабаниллос не причастен к изнасилованию. Суд пересмотрел дело. 26 сентября американца освободили.
Пересмотр дела Кабаниллоса состоялся благодаря работе California Innocence Project. Организация помогает заключенным, в чьих делах существуют нестыковки.
Ранее сообщалось, что суд Ленинского районного суда Уфы частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Министерство финансов РФ обязуют выплатить пенсионеру 31,6 миллион рублей.
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