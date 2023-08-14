Американские полицейские признались в пытках над чернокожими

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Шесть бывших полицейских из США признались в пытках над двумя чернокожими, сообщает CNN.
«Шесть бывших офицеров службы правопорядка Миссисипи в понедельник признали вину во всех предъявленных им обвинениях в пытках и жестоком отношении с двумя чернокожими мужчинами ранее в этом году», - прокомментировали ситуацию в издании.
По заявлениям потерпевших, полицейские незаконно ворвались в дом к жертвам и, на почве расовой неприязни, совершали над ними пытки. Правоохранители заковали чернокожих в наручники, а затем стали избивать их, окунать головы в ледяную воду и применять электрошокеры. Они также применяли над своими жертвами попытки сексуального насилия. Один из задержанных засунул в рот потерпевшему пистолет и выстрелил, нанеся серьезные травмы.
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Евгения Парфентьева