Американские СМИ сообщают о возможном неудачном запуске ракеты Minuteman III

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Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое должно было состояться в среду, 1 ноября, вероятнее всего, закончилось неудачей. Об этом сообщило издание Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Космических сил США Ванденберг.
«Испытательный пуск ракеты Minuteman III, как и планировалось, был проведен в среду с базы Космических сил Ванденберг, но, по всей видимости, пошел не по плану», — сообщило издание, особо подчеркнув тот факт, что, вопреки обыкновению, военные вот уже сутки хранят молчание по поводу запуска МБР. При этом ни фото, ни видео этого события также не обнародовано.
Ранее Пентагон официально сообщил, что в среду Соединённые Штаты планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности американского оружия ядерного сдерживания, а также «его летальности и эффективности».
Minuteman III, дальность действия которой составляет 12 тысяч километров — единственная на сегодняшний день является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На вооружении американской армии сейчас находится 400 таких ракет, стоящих на боевом дежурстве в районах авиабазы Малстром в штате Монтана, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.
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Ранее Пентагон официально сообщил, что в среду Соединённые Штаты планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности американского оружия ядерного сдерживания, а также «его летальности и эффективности».
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Артем Путинцев