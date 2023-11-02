Американские СМИ сообщают о возможном неудачном запуске ракеты Minuteman III

В Рязани жестоко убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщает Telegram-канал SHOT. Любопытно, что убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава.

Неизвестный в маске несколько раз выстрелил Калужскому в голову в одном из рязанских дворов на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, около магазина «Магнит Косметик».