Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk продолжает кружить над Черным морем

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Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk прямо сейчас кружит в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря, сообщает Telegram-канал SHOT.
Этот вид беспилотников может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров).
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Евгения Парфентьева