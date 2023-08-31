Американский кардинал избежал суда за растление малолетнего из-за деменции

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Бывший американский кардинал избежал суда за растление несовершеннолетнего из-за старческой деменции, сообщает NBC News.
В среду бостонский суд закрыл дело против 93-летнего бывшего католического архиепископа Вашингтона Теодора Маккарика по причине его старческой деменции.
Кардиналу вменялось как миниму три случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Однако, сам Маккарик отказался признавать вину по всем пунткам обвинения.
Отмечается, что он стал первым в истрии США кардиналом, привлеченным к суду по подобному делу.
В 2019 году папа Римский Франциск исключил Маккарика из коллегии кардиналов.
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Кардиналу вменялось как миниму три случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Однако, сам Маккарик отказался признавать вину по всем пунткам обвинения.
В 2019 году папа Римский Франциск исключил Маккарика из коллегии кардиналов.
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Евгения Парфентьева