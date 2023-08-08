Американский подполковник: Ударами по России ВСУ скрывают свои военные неудачи

На необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого с 5 августа находилась группа детей из 17 человек, которые не могли добраться до материка из-за плохой погоды. Сегодня, 8 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что все дети благополучно доставлены в поселок городского типа Дунай.