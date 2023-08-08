Американский подполковник: Ударами по России ВСУ скрывают свои военные неудачи

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Вооруженные силы Украины скрывают свои неудачи на полях СВО ударами по территории России, заявил подполковник ВС США США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Большинство этих операций с использованием беспилотников, - это отвлечение внимания от боевых неудач украинцев», - прокомментировал ситуацию Шаффер.
По мнению эксперта, Западу необходимо остановить эти бесполезные атаки гражданской инфраструктуры РФ, поскольку никакого стратегического назначения они не несут, а лишь «усугубляют боль и страдания украинского народа».
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Евгения Парфентьева