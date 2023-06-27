Американский миллиардер Краун разбился в аварии на гоночной трассе

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство предприятия по переработке рыбы в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщиком проекта выступит ООО «Салимекс»/«Salymex», инвестиции которого составят свыше 500 млн рублей.

В трехэтажном здании предприятия площадью 4370 тысяч кв. метров разместится основное сырьевое отделение, производство, зона разгрузки-выгрузки товаров, а также зал экспозиции и реализации продукции, административные и хозяйственно-бытовые помещения — гардеробные, душевые, кладовые для хранения одежды, комната приема пищи, комната обогрева и отдыха, кабинет врача, процедурный кабинет и помещение диспетчерской, также оборудуют склад с холодильными и морозильными камерами. Реализация проекта создаст 82 новых рабочих места.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.