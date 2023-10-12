Американского футболиста арестовали по подозрению в убийстве матери

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Бывшего футболиста американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Серхио Брауна арестовали по подозрению в убийстве матери, сообщает CNN.
Спортсмен и его 73-летняя мать Миртл Браун пропали 16 сентября, об этом в полицию заявил брат Брауна.
17 сентября тело женщины обнаружили в ручье неподалеку от дома. Эксперты установили, что Браун умерла не своей смертью.
Самого футболиста нашли в Мексики, где он был задержан, по требованию американской стороны, а 10 октября его экстрадировали в Соединенные Штаты.
По информации СМИ, в ближайшее время его перевезут в штат, где Брауну будут предъявлены обвинения в убийстве.
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17 сентября тело женщины обнаружили в ручье неподалеку от дома. Эксперты установили, что Браун умерла не своей смертью.
По информации СМИ, в ближайшее время его перевезут в штат, где Брауну будут предъявлены обвинения в убийстве.
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Евгения Парфентьева