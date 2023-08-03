Американского моряка задержали за шпионаж в пользу Китая

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Американские правоохранительные органы задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщил Минюст США.
По информации министерства, 26-летний военный Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайским разведывательным службам фото и видеоматериалы за вознаграждение в 15 тысяч долларов.
Жао также подозревают в воровстве планов военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежов радиолокационной системы, а также данных об охране одной из баз американских ВМС.
Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Жао также подозревают в воровстве планов военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежов радиолокационной системы, а также данных об охране одной из баз американских ВМС.
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Евгения Парфентьева