Американскую учительницу начальных классов задержали за распитие вина на уроке

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В США учительницу третьего класса задержали за распитие вина на уроке, сообщает The Independent.
53-летняя Кимберли Коутс учительница из штата Оклахома привлекла внимание начальства красными влажными глазами и заплетающимся языком. В школу вызвали полицию.
Выяснилось, что Коутс действительно вела уроки в начальной школе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в ее крови в три раза превышало допустимый уровень.
Позже учительница призналась, что всю ночь пила вино, а затем пришла на работу. В ее классе также обнаружили стакан, наполненный алкоголем.
Педагога арестовали и доставили в тюрьму. На нее возбудили уголовное дело за нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.
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Выяснилось, что Коутс действительно вела уроки в начальной школе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в ее крови в три раза превышало допустимый уровень.
Педагога арестовали и доставили в тюрьму. На нее возбудили уголовное дело за нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.
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Евгения Парфентьева