Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России

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В Калининградской области задержали гражданина Соединенных Штатов за попытку вывезти своего сына с российским гражданством, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление в этом регионе.
35-летний мужчина попытался вывести своего 4-летнего сына из города, используя притворную прогулку на автомобиле. В районе населенного пункта Мамоново, он попытался незаконно пересечь границу России через лесисто-болотистую местность, но был задержан пограничниками России.
Стоит отметить, что в тот период, когда мужчина прибыл в Калининградскую область, районный суд рассматривал дело о месте жительства ребенка. Известно было, что мать ребенка настоятельно против его выезда за границу.
В отношении американца были возбуждены уголовные дела по факту похищения несовершеннолетнего и попытки незаконного пересечения государственной границы. В настоящее время он находится под стражей.
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Стоит отметить, что в тот период, когда мужчина прибыл в Калининградскую область, районный суд рассматривал дело о месте жительства ребенка. Известно было, что мать ребенка настоятельно против его выезда за границу.
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Артем Кузьмин