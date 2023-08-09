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Андрей Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада

09 августа 2023, 13:47

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека, пострадавших от взрыва на Загорском оптико-механическом заводе.
46 человек находятся в больнице, 6 из которых в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма и 22 человека из них доставлены в отделение травматологии. У остальных пострадавших зафиксированы осколочные повреждения средней тяжести, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сообщается, что на данный момент под завали могут находиться пять человек.

«Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию. В больнице также усилили бригады экстренной помощи. Мы создали резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных», — сообщает губернатор Андрей Воробьёв.
Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.

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Разбор завалов разрушенного завода в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Воробьев: Разбор завалом разрушенного завода в Сергиевом Посаде займет минимум 12 часов
09 августа 2023, 13:52

Фото: iStock/Roman Novitskii

Работы по разбору завалов разрушенного от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде займут не менее 12 часов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов», - прокомментировал ситуацию Воробьев.

При этом, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди. По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.

Спасатели извлекли из-под завалов трех пострадавших при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф. 

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#сергиев посад
#андрей воробьёв
#завод
#взрыв
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Трёх человек извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 13:34

Фото: iStick/maxim4e4ek

Спасатели извлекли из-под завалов трех пострадавших при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф. Он оперативно доставляет пострадавших в медучреждения.

«19 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии, ещё 21 помощь оказана амбулаторно, из-под завалов извлечены 3 человека в тяжёлом состоянии, эвакуируются в Сергиево Посадскую ЦРБ», - говорится в сообщении Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пять человек доставлены в больницу со 100%-ми ожогами тела.

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#помощь
#вертолёт
#человек
#происшествия
#медучреждения
#рф
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Разрушенный завод в Сергиевом Посаде будет восстановлен за счет властей
Последствия взрыва на складе в Сергиевом Посаде будут устранены за счет властей
09 августа 2023, 13:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

Разрушенный мощным взрывом завод в Сергиевом Посаде будет восстановлен за счет властей, заявил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов в интервью «РИА Новости».
«Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций, потому что у нас есть разрушения, например, в колледже, который рядышком. Он не относится к зоне действия администрации, у него куратор - это министерство образования. Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства», - прокомментировал ситуацию Горбунов.

По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

К тому же, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде все еще могут находиться люди. По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.

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#завод
#сергиев посад
#взрыв
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Разрушена школа рядом со взорвавшимся заводом в Сергиевом Посаде
Сильные повреждения получила школа, расположенная рядом со взорвавшимся заводом в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 13:13

Фото: iStock/Zhang Shu

Школа, расположенная рядом со взорвавшимся в Сергиевом Посаде заводом, получила серьезные повреждения.
Все окна взрывной волной внесло внутрь учебных классов и кабинетов, потолок обвалился.
По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

В настоящий момент спасательные службы проводят разбор завалов. ​Неизвестно, остался ли кто-то из сотрудников предприятия под разрушенным зданием. 

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия в Сергиевом Посаде. 

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После взрыва на ЗОМЗ пять человек госпитализированы со 100%-ми ожогами тела
#сергиев посад
#взрыв
#школа
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После взрыва на ЗОМЗ пять человек госпитализированы со 100%-ми ожогами тела
09 августа 2023, 12:58

Фото: istockphoto/RamonCast

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пять человек доставлены в больницу со 100%-ми ожогами тела.
Еще одного сильно обожженного мужчину извлекли из-под завалов несколько минут назад, передает телеграм-канал Mash. Всего на данный момент известно о 38-ми пострадавших. Кроме пациентов с ожоговыми поражениями, 15 человек находятся в травматологическом пункте с осколочными ранениями, 17 — с незначительными травмами и порезами в приемном покое. Сохраняется вероятность, что под завалами могут оставаться люди.

В результате взрыва повреждены также находящиеся неподалеку здание спортивной школы «Луч», школы №19 и №21, Сергиево-Посадский колледж и около 20 многоквартирных домов.

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#школы
#цех
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#человек
#здание
#люди
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Число пострадавших при взрыве на ЗОМЗ возросло до 35 человек
09 августа 2023, 12:36

Фото: istockphoto/RamonCast

Количество пострадавших во время взрыва на Загорском оптико-механическом заводе увеличилось до 35 человек. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
Он также добавил, что среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также некоторые местные жители, находившиеся неподалеку от завода в момент взрыва, передает 360tv. Большей частью у них зафиксированы порезы от разлетевшихся осколков стекол. 

По сообщению источника в правоохранительных органах, в момент взрыва в ангаре, где находился эпицентр, работников не было. В противном случае количество пострадавших было бы значительно больше. Взрыв был такой силы, что около 100 квартир в окрестных домах лишились стекол в окнах. Большинство внутренних помещений предприятий, которые в основном сдавались в аренду, повреждены или разрушены.

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#взрыв
#жители
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В Курской области полыхает мощный пожар
В Курчатове Курской области разгорелся крупный пожар
09 августа 2023, 12:35

Фото: iStock/Kara Capaldo

В городе Курчатов Курской области полыхает крупный пожар, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как над городом поднимается толстый черный клуб дыма.  

По предварительной информации, очаг возгорания находится на крыше многоэтажного дома.  
Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания также остаются неизвестны.     

Сейчас пожар ликвидируют и на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде. По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

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Троице-Сергиева лавра не пострадала от взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 12:25

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Троице-Сергиевой лавре чувствовалась взрывная волна от ЧП на Загорском заводе, но повреждений монастыря не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщили монастыре.
При этом, собеседники агентства указали на наличие повреждений в соседних постройках. 

Троице-Сергиева лавра находится в полутора километрах от эпицентра взрыва. 

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Взрывной волной выбило стёкла в окнах близлежащих домов, взлетевшие осколки асфальта повредили припаркованные автомобили. Уточняется, что взрыв произошёл на складе пиротехники, который принадлежит ранее обанкротившейся компании «Пиро-Росс», которая арендовала складские помещения у завода. Ангар полностью разрушен. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 25 человек. На месте работают пожарные службы, медицинские работники, происходит расчистка завалов, под которыми ещё могут находиться люди.

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#сергиев посад
#взрыв
#происшествие
#пострадавшие
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Пассажир рейса Новосибирск - Петербург на 2 часа задержал вылет из-за «преследующих вагнеровцев»
09 августа 2023, 12:20

Фото: istockphoto/tanyss

Вылет самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за выходки неадекватного пассажира. Перед самым взлетом он бросился к стюардессам, крича о том, что его преследуют бойцы неизвестной частной военной компании.
Регистрацию и посадку 39-летний пассажир прошел спокойно. Но уже в салоне он стал заметно нервничать. Когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, он вдруг бросился к стюардессе с криками о том, что он никуда не летит, что его преследуют трое неизвестных из ЧВК, передает телеграм-канал Baza. Вылет пришлось отложить. Экипаж вызвал правоохранителей и медиков. 

В итоге вылет пришлось отложить на два часа. Неспокойного пассажира, чтобы избавить от преследования, госпитализировали с предварительным диагнозом «шизофрения».

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