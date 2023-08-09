Андрей Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада

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В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека, пострадавших от взрыва на Загорском оптико-механическом заводе.
46 человек находятся в больнице, 6 из которых в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма и 22 человека из них доставлены в отделение травматологии. У остальных пострадавших зафиксированы осколочные повреждения средней тяжести, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Сообщается, что на данный момент под завали могут находиться пять человек.
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«Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию. В больнице также усилили бригады экстренной помощи. Мы создали резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных», — сообщает губернатор Андрей Воробьёв.Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.
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Алиса Сергиенко